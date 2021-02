GENIAALNE ⟩ Väga hea põhjus, miks kööki või söögituppa peegel paigaldada

Tervislik eluviis ja tasakaalustatud toitumine on osa iga endast lugu pidava inimese argipäevast. Kaloreid ning toiteväärtuslikke näitajaid näpuga taga ajades tekitavad inimesed endale tihtipeale üleliigset stressi. Tõuseb mure- ja süükoorem ning selle arvelt võib täheldada ka suuremat meelelangust.

Cornelli ülikoolis tehtud uuringust selgub, et söömisharjumusi saab võrdlemisi lihtsate vahenditega manipuleerida, vahendab goodhousekeeping.com. Tuleb välja, et söögituppa või kööki paigaldatud peeglid aitavad inimestel oma isud kontrolli all hoida.