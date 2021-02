PILDID ⟩ Ela nagu kunn! Tuntud Eesti arhitekti loodud majas on müüa tõeline pärl

Kolmetoaline korter asub 1924. aastal ehitatud majas. Arhitekt Karl Burmani projekteeritud juugendstiilis maja puhul on tegu endise raudtee töölistele ehitatud hoonega. Kultuurimälestiste hulka kuuluva hoone trepikoda ja katus on renoveeritud, elektritööd teostatud ja paigaldatud piirdeaed. Lisaks on renoveeritud maja fassaadi.