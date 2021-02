HÜVA NÕU ⟩ Unusta reeglid ja valemid! Toa sisustamist tuleb alustada iseendast

«Ärge muretsege stiili, värvide, isegi mitte põrandaplaatide pärast! Tähtis on see, kuidas te soovite end selles ruumis viibides tunda. Kas see on tuba, kus soovite pigem lõõgastuda? Või on see tuba, kus tahaksite kaugelt tulnud sõpru ja külalisi võõrustada, selgitab vabakutseline ajakirjanik ja sisustusfanaatik Arlyn Hernandez.