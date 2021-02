Segadus pakendite ümbertöötlemisega nörritab korteriühistuid: kurb, kui tarbija lihtsalt lolliks tehakse!

«Olukord prügimajanduses, millest sel nädalal kirjutasid nii Maaleht kui Eesti Ekspress, tekitab korteriühistutes suurt nördimust, sest aastaid on pakendiorganisatsioonid tarbijatelt aina usinamat sorteerimist nõudnud, korteriühistud on jäätmete liigiti kogumisse panustanud, elanikke teavitanud, vajadusel ehitanud suuremaid prügimaju ja soetanud lisakonteinereid,» rääkis Jaadla.

«Kuidas siis veel nüüd inimestele sorteerimise vajalikkusest rääkida, kui on selgunud, et nende hoolikalt pestud piimapakid sõidavad muu olmeprügi hulgas põletamisele. Väga kurb on, kui tarbija lihtsalt lolliks tehakse,» vahendas Jaadla ühistute nördimust.