EESTI HARIDUSMEKAD ⟩ Keeni kool: kehalise kasvatuse tunde tuli hiirvaikselt kitsas koridoris pidada

Keeni kooli eelkäija on Kihu algkool, mis avati ümberehitatud vana mõisahoone rehehoones 1840. aastal. Aastatel 1935–1938 ehitati Kihu kooli jaoks ümber Keeni mõisahäärberi ruumid. Järjepidevuse hariduse andmises katkestas põgusalt 1944. aasta, kui mõisa võttis üle Saksa sõjaväehaigla. Pärast sõja lõppu nimetati mõisas tegutsev kool ümber Keeni 8-klassiliseks kooliks ning maja ümbritsevasse mõisaparki püstitati mitu kõrvalhoonet. Kuid kuna koolil võimlat ei olnud, võeti nõuks uue hoone ehitamine.

Uut koolihoonet oodati pikisilmi, sest kehalise kasvatuse tunde sai seni pidada vaid kitsas koridoris. Õpilastel tuli trenni teha hiirvaikselt, sest iga ukse taga toimus ainetund. Peale selle asus kooli garderoob kitsas keldris, kus niiskuse tõttu vohas hallitus. 1987. aastal alustati Maarja Nummerti tüüpprojekti alusel uue koolimaja ehitustöid. 1988. aastal valminud 12 klassiruumiga koolimaja oli mõeldud 216 õpilasele. Keeni sai avara H-kujulise koolihoone, mis oli esimene selle levinud tüüpprojekti alusel ehitatud koolimaja. Sama projekti järgi on püstitatud ka Valgjärve koolimaja Põlvamaal ja Orava koolimaja Võrumaal.

Hoone arhitektuur toetub eesti maaehituse traditsioonidele, millele on lisatud uusklassitsistlikke jooni, näiteks peasissepääsu kujundus. Et korduvprojekt oleks vahelduv, nägi arhitekt igale majale ette isesuguse fassaadilahenduse, mis mõnel juhul ka realiseerus. Uues majas hakkas Keeni kool toimetama juba 9-klassilisena. 1991. aastast on kooli nimi Keeni Põhikool, millega koos tegutseb majas ka lasteaed.