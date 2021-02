TERE, KEVAD ⟩ Aeg on küps, et seemned mulda pista

Märtsis pane mulda köögivilja- ja maitsetaimed ning pikka ettekasvatamist vajavad lilled. Pikema kasvuajaga on soojalembesed kultuurid, näiteks paprika, kurk, suvikõrvits, porru, basiilik, estragon, tüümian ja rosmariin. Märtsis võiks mulda panna ka mitmed suvelilled, näiteks daaliad, begooniad ja tokkroosi. Lühemat ettekasvatusaega vajavad suvelilled, näiteks lõvilõuad, parkjuured, viltlehed ning peiulilled on soovitatav külvata alles aprillis.

Külvianumana võib kasutada igasuguseid karpe, topse ja kaste, aga tähtis on, et need oleksid puhtad. Desinfitseerimata anumad on heaks kasvulavaks nii hallitusele kui seentele.