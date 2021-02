California ufomaja tõmbab magnetina rahvast ligi

Californias avatud Airbnb maja projekti lõi 1960.–1970. aastatel soome arhitekt Matti Suuronen . Futoro Pods seeriasse kuuluvaid maju on maailmas tänaseks alles vaid 85, neist 19 asub Ameerikas.

«Tegu on kolmanda omataolise majaga Californias, ülejäänud kaks pole lihtsalt külalistele avatud,» ütleb selle omanik Ronald Jackson. Ööpäev ufomajas maksab 185 eurot. Huvi selle vastu on omaniku sõnul sedavõrd suur, et enne 2022. aastat ei ole ka kõige suurema tahtmise korralik võimalik öömajale saada.