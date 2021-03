PILK PEALE ⟩ Kolm hullumeelse hinnaga mõisa Eestis

1820. aastal ehitatud, kolmekorruselises, nüüdseks renoveeritud mõisas on kokku 29 tuba, üldpinnaga 2600 ruutmeetrit. Hoonet mainiti esimest korda 1586. aastal. Vihterpalu mõisa majesteetlik hilisklassitsistlik peahoone pärineb aastatest 1820–1830, mil see kuulus kuulsale baltisaksa perekonnale von Knorringutele. Tänu Gustav von Knorringule, innovaatilisele 19. sajandi mõisahärrale, ehitati Vihterpalu mõis selliseks, nagu seda teatakse tänapäeval.

Laitse mõis, saksapärase nimega Laitz, sai alguse iseseisva mõisana aastal 1642, kui see eraldi Ruila mõisast. Laitset on mainitud juba Henriku Liivimaa kroonikas – selles seisab see Ladise nimelise külana, kuhu ristisõdijad 1219. aasta veebruari lõpu käreda külmaga jõudsid ja kuhu nad toona ka öömajale jäid. Pikka aega kuulus küla Ruila ordumõisa alla ja tollega koos kingiti see 1622. aasta kevadel Riia pürjermeistrile Johann Ulrichile. Tema ajal on Laitse mõis rajatudki, vähemasti 1637. aastaks oli seal kindlasti juba olemas.