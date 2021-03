PANE TÄHELE ⟩ Tänasest tuleb kõik küttesüsteemidega seonduv elektroonilisse keskkonda kanda

Päästeameti loodud küttesüsteemide portaal koondab edaspidi kõik pottseppade ja korstnapühkijate tehtud tööd. Küttesüsteemide portaali eesmärk on omada ülevaadet Eestis kasutusel olevatest tahkeküttesüsteemidest ning nende ohutusest, vähendada küttekolletest alguse saanud tulekahjude ja neis hukkunute arvu.

«Kui seni on korstnapühkijad, pottsepad, klient ja Päästeamet omavahel suhelnud aktide, passide ja kirjavahetuse teel, siis tuleohutuse seaduse muudatuste jõustumisega muutub küttesüsteeme puudutav töökorraldus oluliselt kaasaegsemaks,» selgitab Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.

Kogu küttesüsteemide seisukorda puudutav teave kolib elektroonilisse keskkonda – küttesüsteemide portaali. See tähendab, et korstnapühkijad ja pottsepad hakkavad oma tehtud töödest, sealhulgas ka korras küttesüsteemidest, esitama infot just portaali ning 200 000 Eesti ahju, kaminat ja pliiti saab kaardistatud.