KUU-ÜLEVAADE ⟩ Uusarendused lähevad nii hästi kaubaks, et suurt valikut varsti enam polegi

«Tänu nõudlusele ja kasvavale ehituskulule on tõusnud uute korterite hinnad, samas vanad on jäänud endisele tasemele. Uusarendused lähevad nii hästi kaubaks, et suurt väga enam valida polegi,» ütleb Vahter ja lisab, et isegi väga kalli, 4000-eurose ruutmeetrihinnaga korteri vastu võib korraga huvi tunda 4–5 inimest.