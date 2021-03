PILDID ⟩ Maailmas on vaid 20 perekonda, kes saaksid endale seda Beverly Hillsi megahäärberit lubada

Luksuskinnisvaraga tegeleva inglise ettevõtte Beauchamp Estates juhi Jeremy Gee andmetel on maailmas umbes 20 perekonda, kelle eelarvesse võiks see Beverly Hillsi megahäärber mahtuda. 1972. aasta filmi «Ristiisa» ja mitmete Beyonce'i muusikavideote võttekohaks olnud häärber on 2007. aastast turul uut omanikku oodanud.