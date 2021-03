PILT SELGEKS ⟩ Kuidas valida oma rõivastele sobivaim pesurežiim

Konkreetsele rõivatüübile kohandatud valiku teeb vaid veidi enam kui kolmandik uuritud elanikkonnast (32 protsenti), valides programmi vastavalt sellele, kas masinasse on asetatud näiteks õrnad, puuvillased või spordirõivad. Samas selgub uuringust et iga kümnes eestlane usub, et iga oma tekstiileseme pesemiseks piisab vaid ühest programmist.

Arvatakse, et mida lühem pesuprogramm, seda energiasäästlikum see on. See ei pruugi aga sugugi nii olla. Näiteks kestab ökonoomne puuvillaprogramm umbes tunni, kuid tarbib seejuures kaks korda rohkem energiat kui tavaprogramm