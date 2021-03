Telenägu Heelia Sillamaa kirjeldab, kuidas ta kodu ostes üheks elavaks e-poeks muutus!

2. Sa saad lõpuks aru, mis vahe on parketil ja laminaadil ning üleüldse ootad sa sel suvel kutset ehitajate suvepäevadele, sest oma südames oled sa juba üks nende seast!

3. «Ära rohelist diivanit küll osta, sa tüdined sellest nii kiirelt ära! Valged seinad muudavad sinu kodu haiglaks!» – korrapealt tunnevad ka kõige kõrvalisemad isikud sinu uue kodu pärast suurt muret ja see paneb omakorda sind ennast muretsema, et kas nad plaanivad ise sinu uude korterisse sisse kolida või miks nad ikkagi nii palju selle rohelise diivani ja valgete seinte pärast muretsevad?

4. Sa piilud häbitult teiste rahakoti sisse! «Kui palju sa palka saad?» – Küsimus, mida viisakas eestlane teiselt eestlaselt ei küsi. «Kui palju teie parkett maksma läks?» – igati aktsepteeritav küsimus, mida küsida nii tädidelt, onudelt, sõpradelt, kui ka hotelli administraatorilt. Kõik saavad aru, et sa ei ole lihtsalt suur põrandate fänn, vaid proovid aru saada, kas sina saaksid endale samasugust parketti lubada.

6. Sa naerad sisimas, kui keegi ohkab kadedusest «Oi ma tahaksin ka juba kodu sisustada». Idüllilise Pinterestis scrollimise asemel tähendab kodu sisustamine 95% ajast hoopis lõputut organiseerimist, kõnesid, mõõtmisi, meile, hinnavõrdlusi, tarneaegu ja pettumusi, sest oh üllatust, seda ilusat lampi, mida sa Instagramis nägid, ei müüda ei Rimis, Decoras ega Ikeas ning arvatavasti on see üleüldse mõnelt teiselt planeedilt pärit.