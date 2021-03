HARULDANE PAKKUMINE ⟩ Tallinna südalinnas on müüa väga eriline maja

Tatari tänaval ootab ostjat kahekorruseline 1910. aastal ehitatud paekivihoone, mille on projekteerinud nimekas eesti arhitekt Karl Burman. Enam kui sajandivanune maja vahetab omanikku 393 500 euroga.

Kivihoone esimesel korrusel on praegu äriruum, teisel korrusel asub neljatoaline korter. Mõlemal korrusel on eraldi sissepääs, kuid neid on võimalik sisetrepiga omavahel ühendada.