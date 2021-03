EKSPERT ⟩ Soodsa üürihinna nautimise asemel tasub koduostuga kiirustada

Talvine üürikorterite pakkumine on Tallinnas lai. Kortereid on igas linnaosas, igas suuruses, igas kvaliteedis. «Üürihinnad jäävad aastatagusele ajale magusalt kümmekond protsenti alla. Lisanduva pakkumise tõttu ei saa üürileandjad hindu ülespoole kruvida,» kirjeldab Raid üürituru argipäeva.

Korterite üürihinnad on all, aga korterite ostu-müügitehingute hinnad kerkivad. See annab tänase päeva andmete baasilt selge sõnumi, et üürimine on märksa taskukohasem kui oma kodu ostmine. Miks siis mitte olukorda ära kasutada ja päris oma kodu ostmine kaugemasse tulevikku lükata, kui üürimine enam nii rahakotisõbralik ei ole?

Hinnatõusurong tuhiseb mööda

«Korterite ostu-müügiturg on kuum. Tehinguid tehakse rekordiliselt palju. See tähendab paratamatusena, et senine aeglane korterite hinnatõus saab hoogu juurde. Täna ostuotsuse edasilükkajad jäävad hinnatõusurongist maha,» selgitab Raid.

Ajalooliselt on üüritootlus ehk aastase üürihinna ja korteri turuväärtuse suhe olnud keskmiselt ligikaudu 5,5 protsenti. Üürihindade languse tõttu on 2021. aasta talvine üüritootluse määr vähenenud alla 5 protsendi. Laialdane üüripakkumine hoiab lähemas tulevikus üürihinnad kammitsas. Üüripakkumist tuleb juurde ja seetõttu, pole üürihindade tõusu niipea karta. Pikemas perspektiivis võib arvata, et tootlusemäär taastub endisele tasemele ehk üürihinnad kerkivad.

«Vaadates pisut enam ehk aasta-poolteist ettepoole võib arvata, et ülepakkumises vaevlev üüriturg leiab oma tasakaalu. See tähendab, et tänane suhteliselt madal üürihind liigub proportsioonis samale tasemele, kus see on varasematel aastatel olnud. Tänasest tasemest tähendab see üürihindade tõusu 10-15 protsenti. Mõeldes aga kasvava korterite väärtuse peale võib eeldada, et aasta-pooleteise pärast on üürihinnad tänasest julgelt 15-20 protsenti kõrgemal,» täheldab Raid.

Kui üürihinnad tõusevad, paneb see aasta-pooleteise pärast inimesed üürituru asemel korteri ostmise peale mõtlema. Siis juba tuleb leppida märksa kallimate korterite hindadega.