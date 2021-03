PILDID ⟩ Süda ihkab maale? Pärnumaal on müüa imeline Naarismaa talu

Kui sinus on teotahet ja huvi jätkata ajalugu, siis siin on midagi sinu jaoks: 34 200-ruutmeetrise krundiga Naarismaa talu. Talukompleks vahetab omanikku 99 000 euroga.

Elamu-matkamaja on keskmises seisukorras, ent vajab siit-sealt veidi kõpitsemist. Hoone esimesel korrusel on suur köögiga kaminaruum, abiruumid, väike külalistetuba, saun, duširuum ja WC. Teisel korrusel on trepihall, 4 magamistuba, vannituba ja WC.