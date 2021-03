KAUA VÕIB ⟩ Netirahval ei õnnestu söögiriistade paigutuse osas kuidagi üksmeelele jõuda

Väga levinud paigutus on, et vasakult paremale vaadates on esimeses vahes kahvlid, neile järgnevad lusikad ja alles siis tulevad noad. Ühe Ameerika naise sahtli loogika on aga netirahva sedavõrd marru ajanud, et söögiriistade paigutuse osas on üle 10 000 inimese sõna võtnud.