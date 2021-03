INIMENE NAGU IGA TEINE ⟩ «Charlie inglite» staar alustas kevadkoristust ja tal on juba kopp ees!

Drew Barrymore (46) on kevadise suurpuhastusega juba peale hakanud. Ameerika Ühendriikide näitleja, režissöör ja produtsent jagas jälgijatega videot majapidamise suurimast garderoobist, mille kavatseb esimesena korda teha. Drew arvab, et kuna on märtsi algus, siis on ta juba lootuselt hiljaks jäänud.