Tiksuv pomm sinu köögis: ka pealtnäha korralik seadeldis võib tõsist ohtu kujutada

Vaatamata sellele, et külmikute plahvatusi esineb harva, tabavad need koduomanikke ootamatult. Kui mõnest muust seadmest põhjustatud tulekahjule eelneb tavaliselt suits, siis külmikuplahvatused taolisi ohumärke ei näita. Iseenesest ja hoiatuseta lõhkevad külmkapid on seega ühed ohtlikumad seadmed meie majapidamistes, vahendab realtor.com