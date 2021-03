Kuressaare südamesse kerkib uus kortermaja

Lasteaia 2 on nelja korteri ja ühe äripinnaga käesoleva aasta lõpuks valmiv hubase atmosfääriga hoone Kuressaare südalinnas, mille näol on tegemist ka linna keskväljakule kõige lähemal asuva uusarendusega. Maja arhitektuurne stiil on põhjamaiselt lihtne ja selge ning tähelepanu on pööratud igale detailile.