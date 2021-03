Kurvad mõmmikud ja täitmatu ahnus: Hiina hotell on loomakaitsjate hinge täis ajanud

Heilongjiangi provintsis avab sel nädalal uksed Harbin Polar Landi hotell, mis on PETA aktivistid välja vihastanud. 12,8-miljonilise hotelli asutajad pakuvad külastajatele unustamatut öömaja jääkarude seltsis. «Need õnnetud loomad on seal selleks, et tegijatele raha teenida. See on küll unustamatu, aga mis hinnaga?» pärivad aktivistid.