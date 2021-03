Oot, mida? Pereema väitel peaksime lina niiskena voodile viskama

Ameerika pereema Lori Parker väidab, et voodilinad saab ka triikimata sirgeks. Milles peitub tema saladus?

Nimelt proovis ta järele ühe teise tiktokkeri nipi, mis nägi ette niiske lina voodile asetamist. Naine oli sekunditega müüdud! «Te säästate end lõputust triikimise vaevast ja pesu tundub oluliselt värskem,» ei väsi ta seda kiitmast. Ta lisab, et niiske voodilina häkk on suuresti isikliku eelistuse küsimus, ent tema puhul see toimib.