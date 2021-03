PILTUUDIS ⟩ Jeffrey Epsteini patupesa müüdi suure kahjumiga maha!

Epsteini New Yorgi kodu.

Neoklassitsistliku arhitektuuriga seitsmekorruseline elamu asub linna ühes hinnatuimas naabruskonnas. New Yorgi kodu müügi järel loodetakse ka tema Florida häärberile uus omanik leida. Maaklerid panustavad 21 miljoni dollari (17,5 miljoni euro) peale, ent on juba etteruttavalt ära öelnud, et Epsteini skandaalset minevikku arvestades võib ka selle lõplik hind kesiseks kujuneda.