5 asja, mida sisekujundajad sinu kodu juures tegelikult märkavad

Sisedisainerite pilk pöördub ukselävel seistes kohe põrandatele. Professionaali pilk ütleb paari sekundiga ära, kas põrandatel olevad vaipkatted on aegunud, määrdunud või peidavad endas hoopis mõnda muud saladust, kirjutab popsugar.com.

Jälgi, et valitud mööblitükid ei saaks liiga suured ning, et need oleksid visuaalselt tasakaalus ülejäänud sisustuselementidega toas. Väikesesse toanurka paigutatud sektsioonikapp võib kogu ruumi mõõtkava pea peale pöörata.