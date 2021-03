VAATA PILTE ⟩ Volta tööstuskvartalit ootab lähitulevikus suur tähelelend

Elukeskkonna loomisel on tähelepanu pööratud avalikult kasutatava ruumi kvaliteedile, parkimise korraldamisele, rohelise rekreatsiooniala loomisele ja turvalise ümbruskonna tagamisele. Paljud olemasolevad Volta tehase ajaloolised hooned rekonstrueeritakse ja laiendatakse, lisaks ehitatakse alale uued korterelamud ja ärihooned. Arvestatud on olemasolevat ning kavandatavat infrastruktuuri nii, et kvartali äärealadele tänavate äärde on paigutatud rohkem äri- ja kaubandust ning keskele on organiseeritud privaatsem elukeskkond koos korterelamute ja avaliku kasutusega pargialaga. Parklad on viidud maa alla, et vähendada hoonete vahel toimuvat liiklust.