HUVITAV STATISTIKA ⟩ Eesti kodudes räägitakse 231 eri emakeelt

Eesti elanike teine sagedam emakeel on vene keel.

Eesti keelt emakeelena rääkivaid inimesi elas 2020. aasta alguse seisuga Eestis 894 336. See on 68% elanikest, kelle emakeel on teada. Eesti elanikud rääkisid kokku 231 eri emakeelt.