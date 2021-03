Ehitus- ja sisustusmessid sel kevadel ei toimu

Eesti Näituste AS võttis vastu otsuse mitte korraldada sel kevadel traditsioonilisi ehitus- ja sisustusmesse «Eesti Ehitab» ja «Interjöör» ning korraldada sügise hakul Tallinna ehitus- ja sisutusmess.

Messide projektijuhtide Epp Sultsmanni ja Rano Normatova sõnul ei tulnud otsus juba teist kevadet messid ära jätta kergelt, arvestades, et tegemist on oma valdkonna suurimate erialamessidega Eestis, mis on olulisel kohal paljude ettevõtete turundusplaanides ning omavad ka arvestatavat rahvusvahelist kandepinda.