ÜLEVAADE ⟩ Millises maakonnas on kõige odavamad korterid ja majad?

«Eluruumide hinnastatistika näitab, et mitmes Eesti maakonnas on koduostjal tõsine mõttekoht, kas osta suurema korteri asemel hoopiski väike maja,» kommenteeris kinnisvaraportaali City24.ee juhataja Karin Noppel-Kokerov.

Suuremas plaanis näitavad need numbrid aga kahjuks seda, et nii mõneski piirkonnas on kinnisvaraturg jätkuvalt väheaktiivne, nii et isegi kui on pakkumisi, siis ei leidu ostjaid.