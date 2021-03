Defitsiit jõudis kinnisvaraturule! Pakkumiste arv langes kümnendi madalaimale tasemele

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul on üldine sisetarbimine Eestis meeletu, tehnika- ja ehituspoodides käis kuni sulgemiseni korralik ostlemine. «Ka kinnisvaraturg on viimased pool aastat olnud aktiivne ning ostjate vahel on toimunud isegi oksjone. Müügiperioodid on lühikesed ning hinda alla kaubelda pole üldjuhul väga mõtet – korter ostetakse kellegi teise poolt lihtsalt kiirelt ära,» ütleb Vahter.