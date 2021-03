Me käime iga päev duši all ja peseme oma nägu nii hommikul kui ka õhtul, pööramata tähelepanu sellele, millise rätikuga nägu kuivatatakse.

New Yorgi Lenox Hilli haigla nahaarst Howard Sobeli sõnul ei tohiks me sama rätikuga nägu ja keha kuivatada. See võib näonahale pöördumatuid probleeme põhjustada ning näonahka ärritada, kirjutab Apartment Therapy.