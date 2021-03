Inimasustuseta Šoti saar maksab vähem kui mõni garaaž Londoni kesklinnas

Moidary järves asuv saar nimega Deer Island või ka Eilean an Fheidh on oksjonil sama hinnaga kui mõni keskmine garaaž Lõuna-Londonis, vahendab The Scottish Sun. Inimtegevusest puutumata saare eest küsitakse 93 384 eurot. Eestis saaks sama raha eest korraliku ühe- või kahetoalise korteri.