PILDID ⟩ Muhu saarel on müüa oma kandi üks ägedamaid talukohti

170-aastase ajalooga ainulaadse Jaagu-Tõnise talukompleksi peamaja on 43 meetrit pikk rehielamu tüüpi hoone. Tegu on osaliselt palk-, osaliselt paekivist hoonega, millel on traditsiooniline rookatus. Pika ajalooga talukompleks võib saada sinu omaks 380 000 euroga.