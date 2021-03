Torontost pärit kunstniku Krista Kimi kavandatud hoone müüdi teisipäeval võistupakkumise teel 288 ethereumi ehk umbes 433 226 euro eest maha. Ethereum on populaarsuselt teise krüptovaluutaga maailmas. Üks ehtreum on täna väärt 1518,94 eurot.

Mars-nimeline maja eksisteerib hetkel 3-D failina. Maja saadetakse uuele omanikule failiedastusprogrammi kaudu. Soovi korral on see võimalik oma Metaverse virtuaalmaailma üles laadida. Virtuaalmaja on selle autori sõnul võimalik ka füüsilisel kujul valmis ehitada.