Coco, sina või? Chaneli mahajäetud häärberis uudistanud noored kuulsid seletamatuid hääli

Maia Eden Martus (23) ja Connor Cowan (28) otsustasid teha ringkäigu enam kui pool sajandit tühjalt seisnud häärberis. Noored olid lummatud selle šikist interjöörist ja ajatult stiilipuhtast väljanägemisest. Olles veidi ringi luusinud, kuulsid nad ühtäkki kõhedust tekitavaid hääli, vahendab The Sun.

«Me arvasime algul, et keegi teine on ka seal. Pärast ei olnud me selles enam nii kindlad,» märkis Maia Eden.