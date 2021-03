EESTI HARIDUSMEKAD ⟩ Põlgaste koolimaja nimetati ajaleheveergudel moodsaimaks ja nägusaimaks koolimajaks Eestis

Tema kavandi järgi ehitati kolme klassiruumi ja internaadiga hoone vana koolimaja kõrvale ja vaimulik õnnistas selle sisse 1937. aastal. On tähelepanuväärne, et koolide inspektor rääkis just Põlgaste koolimaja pidulikul avamisel, et möödas on ajad, kus maal asuvad algkoolid said kehvemad hooned kui kõrgemad koolid. Hariduspoliitika suund olevat just nimelt algkoolide heade õpitingimuste parandamisel.