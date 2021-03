KARM REAALSUS ⟩ Uute korterite valik on järjest väiksem

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et veel kaks aastat tagasi oli Tallinnas ja Harjumaal uusi kortereid pakkumises üle 2700 ühiku, millele lisandusid ridamajad ja eramuprojektid. «Praeguseks on see number langenud umbes 1600 ühiku peale ja ka keskmine ruutmeetrihind on tõusnud 2591 eurolt 2888 eurole hoolimata sellest, et kallimas kesklinna tsoonis arendatakse üha vähem,» selgitas ta.