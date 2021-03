PILDID ⟩ Kadrioru pargi servas on müüa antiigisõprade unelm!

Detailideni viimistletud kodu asub historitsistlike ja juugendlike stiilimõjutustega heimatvillas, mis on Arhitekt O. Schott’i loomingu näidisena arvatud kultuurimälestiste hulka. Imetabane kodu vahetab omanikku 265 000 euroga.

Mansardkorrusega puithoone on üks romantilisemaid Kadriorus. Esifassaad on liigendatud erikõrgusega katusepindade, ärkel-verandade, kahe kaarja malmvalu-võrega trepi ning erineva suuruse ja kujuga akendega. Maja dekoor on rikkalik: aknapiirdelauad, erikujuline laudvooder, karniisid, saedekoor.