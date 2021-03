PILDID ⟩ Teist sellist naljalt juba ei leia! Pärnus on müüa võimsa terrassiga korter

Kolmandal korrusel asuv kahetoaline korter on väga erilise ruumikujundusega. Korter, üldpinnaga 61 ruutmeetrit, vahetab omanikku 110 000 euroga.

Kõrgete lagedega korteris on magamistuba, avatud planeeringuga köök-elutuba, vannituba ja suur 24,3-ruutmeetrine rõdu, mis on suvitamiseks lausa loodud. Korteris on eritellimusel valminud radiaatorid, tammeparkett ning männipuidust laed.