PILDID ⟩ Hollywoodi peoparadiis on jõhkra raha eest müügis

Los Angeleses asuv kaheksakorruseline peopesa, mida tuntakse ka Patupesa nime all, on 11 miljoni USA dollariga (9,29 miljonit eurot) müügis. Kurikuulsas häärberis on võõrustatud nii Kardashiane, Hugh Granti, Val Kilmerit kui mitmete muusikavideote ja tõsieluseriaalide võttemeeskondi.