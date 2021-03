Amazoni kuller jättis koduomaniku naeruväärsesse olukorda

Inglise pereema õud oli suur, kui ta avastas, et on enese kodus luku tagada. Rachel Sanders (35) pidi viimases meeleheites ja paanikas akna kaudu välja ronima. Selgus, et Amazoni kuller oli paigaldanud Racheli pakisaadetise esiukse ette, täpselt ukselingi vahele, blokeerides majaelanike väljapääsu.