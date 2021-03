Starbucksist sularahaautomaadini: Kim Kardashian kavandab lastele võimsat mänguküla

North, Saint, Chicago ja Psalmi käsutuses olevasse mängukülla on kavandatud nii ilusalong kui Starbucksi kohviku miniversioon. Lil Hidden Hills nime kandvasse imelisse mängukülla on lisaks planeeritud eraldi tuletõrjehoone, legoloss, 50ndate stiilis söökla, toidupood, lillepood, sularahaautomaat ja mõned kahekorruselised suvilad.

Kim ei saa loomulikult isikliku promota, mistõttu ei ole kuigi imekspandav, et lastele loodud mänguküla ilusalongis just tema kaubamärki näha võib, vahendab The Sun.