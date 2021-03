PILDID ⟩ Tartu Kunstimajas on müüa üliäge stuudiokorter

Viimse kui detailini läbi mõeldud korter on äsja renoveeritud. Viimase kahe aasta jooksul vahetati välja nii selle aknad kui elektrijuhtmestik ja torustik. Lisaks paigaldati uued interjööriga sobituvad radiaatorid.

Korteris on köök, elutuba, kabinett, vannituba ja kardinaga eraldatud magamistuba. Korteri köök on valminud käsitööna ja sobitatud täpselt kõnealusesse ruumi. Pesapaiga kõrged aknad on sisehoovi poole ja kogu kvartali ulatuses pole naaberaknaid, mis oleksid vaatega tuppa.