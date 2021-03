Kevadistel heakorratöödel on lehepuhuri kasutamine keelatud

Üsna sage vaatepilt on kasvõi see, kui ei mõisteta lehepuhuri tööülesandeid ja puhutakse lehti suvaliselt ühest kohast teise.

«Oleme saanud mitmeid kaebusi, seoses sellega, et graanulite koristamisel kasutatakse lehepuhureid. Tallinnas kehtiva heakorraeeskirja kohaselt on avalikus kohas lubatud lehepuhurit kasutada vaid lehtede kokku kogumiseks. Keelatud on lehepuhurit kasutada muul otstarbel ja seda eeskätt seetõtu, et koristusega kaasneb märkimisväärne tolmu õhku paiskamine,» ütles Mupo menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja Triin Uudeväli.