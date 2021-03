KORTERIÜHISTUTE LIIT ⟩ Kortermajas tuleb loobuda tegevusest, mis võib naabril harja punaseks ajada

«Igasugusest sellisest tegevusest, mis teisi elanikke häirib, tuleb kortermajas loobuda,» on Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi resoluutne.

Mardi sõnul reguleerivad lisaks seadustele meie kõigi käitumist ka ühiselt kokku lepitud normid ja hea tava. «Ühe inimese vabadus midagi teha ei tohi hakata piirama kellegi teise vabadust ja ära tee teistele seda, mida ei taha ise taluda, nii lihtne see ongi,» toob Mardi välja ammutuntud põhitõed.

Kui kortermajas on kokku lepitud käitumisnormides, siis on mõistlik sellest kinni pidada. Ühiselu sujumisel on üksikisikul väga suur vastutus. Ka ilma politseipatrulli ja pideva kontrollita.

Mardi sõnul on koroonapandeemia paraku toonud välja palju murekohti, kus just see omaenda vastutus inimestel meelest ära läheb. «Käiakse haigena majas ringi, võõrustatatakse külalisi või minnakse naabritele külla, ei kanta trepikojas maski – aga need on just kohad, kus inimene ise saab haigust levimast takistada.»

Spordisaalide sulgemine on toonud ka tülisid kortermajas sportimise teemal.

«Kuigi olukord on erandlik, tuleb meeles pidada, et korteri näol on tegemist siiski elamiseks mõeldud eluruumiga ning päris nii kõiki võimalusi kasutada ei saa, nagu spordiklubis,» ütleb Mardi. Kui tegevus naabreid siiski häirib ja sellesuunalisi märkusi on juba tehtud mitmeid, tuleb Mardi sõnul tegevus viivitamatult lõpetada.