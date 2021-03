PILDID ⟩ Saaremaal on müüa endisesse koolimajja rajatud suvekodu

Ülihubane massiivsetest palkidest tehtud mantelkorstnaga talumaja oli algselt Pahna küla koolimaja, tänapäeval on hoone kantud Eesti kultuurimälestiste registrisse. Koolimaja on renoveeritud vastavalt muinsuskaitse eritingimustele. Väärika ajalooga elamispaik vahetab omanikku 109 000 euroga.

Säilinud on koolimaja algne plaanilahendus: keset hoonet asub mantelkorsten, ühel pool seda kooli õpperuum ja abiruum ning teisel pool kaks eluruumi; mantelkorstna ees on tuulekoda ja taga abiruum, mantelkorstnasse on ehitatud uus korstnajalg. Hoones on säilinud palju originaalset siseviimistlust.