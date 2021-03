PILDID ⟩ Legendaarne Adavere tuulik on müügis!

A. W. Hupel kirjutas 1761. aastal, et Addafer, eesti keeles Adavere on ilusasti hoonestatud mõis kaunis viljakate maadega, kaugeleulatuvate põldudega, palju kõrtse suure tee ääres. Adavere mõisal on tellise- ja lubjapõletus, üks vesiveski ja üks suur hollandi tuulik.

Tänaseks on väikese tänapäevase varjundiga ajaloolise Hollandi tuuliku stiilis tuuleveskis kuus korrust. Esimesel kahel korrusel on restorani kohvik ja saalid, köök ja teenindava poole abiruumid, samuti külastajatele mõeldud tualetid.

Teisel korrusel asub ka hubane kaminaruum, kus pidada sünnipäevi, pulmapidusid, firmaüritusi, seminare või ka romantilisi koosviibimisi. Neljandal ja viiendal korrusel on galerii, kus hetkel on avatud fotonäitus Eesti tuulikutest läbi ajaloo. Kuuendal korrusel on vaateplatvorm. Lisaks on ka keldrikorrus, kus asuvad katla- ja laoruumid, samuti personali sanitaar- ja puhkeruumid.