Taimemaailma suurim introvert pelgab puudutust ja tähelepanu

Liblikõieliste hulka kuuluv häbelik mimoos on pealtnäha nagu iga teine rohttaim. Taime korraks puudutades paljastub aga selle tegelik pale. Kui taime lehti puudutada, voldib kartlik taim oma lehed kokku ja leheroots langeb alla. Teadlased usuvad, et selline kohastumus on vajalik taime kaitseks herbivooride eest.