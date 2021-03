Kui palju maksab maa pealinnades: turuülevaade Tallinnast Kiievini

Tallinna kesklinnas pole peaaegu ühtegi krunti

Maa-ameti andmetel maksab Harjumaal ruutmeeter hoonestamata maad keskmiselt 43 eurot. Kuid maksimaalne hind kesklinnas on 1694 eurot ruutmeetri kohta.

Kui võtta kogu Eesti, siis kõige odavam maa asub Hiiumaal. Seal on ruutmeetri maksimumhind vaid 2,8 eurot. Tasub märkida, et viimase aasta jooksul on maa hind märkimisväärselt kerkinud. Näiteks 2020. aasta neljandas kvartalis tõusis ehitusmaa hinnaindeks 16 protsenti, võrreldes 2019. aasta sama perioodiga.

City24.ee andmetel on praegu Tallinnas müügil umbes 135 maatükki. Pindala on erinev, alates 463-ruutmeetrist kesklinna kandis ja kuni 124 000-ruutmeetrini Peterburi maantee lähedal. Vaatleme neid krunte, mida saab kasutada eramaja ehitamiseks.

Kesklinnas pole palju valikuid. Näiteks Tallinna idaosas on müügil 617–ruutmeetrine maatükk maksumusega 1,1 miljonit eurot – ruutmeetri hind on 1782 eurot. Balti jaama lähedal müüakse 1024-ruutmeetrist krunti. Omanik soovib selle eest 229 000 eurot ehk 218 eurot ruutmeetri kohta. Müüa on 870-ruutmeetrine krunt Kristiine piirkonnas. Hind: 219 tuhat eurot ehk 251 eurot ruutmeetri kohta. Haabersti piirkonnas on väga häid võimalusi ehitamiseks mereranna ääres. Sealt saab osta 1500-ruutmeetrise krundi vaid 241 000 euro (160 eurot ruutmeeter) eest.

Lätis on maa odavam kui Eestis

Läti Riikliku Maateenistuse andmetel on ruutmeetri keskmine hind Riias 26 eurot. Maksimaalne hind on 160 eurot ruutmeetri kohta. Kuid kõige kallimaid maatükke müüakse Jurmalas. Seal küsitakse ühe ruutmeetri eest kaks korda rohkem kui pealinnas – keskmiselt 53 eurot (äärelinnas). Riias on maa hinnad oluliselt madalamad kui Tallinnas.

Saidi city24.lv andmetel on Lätis müügil enam kui 1300 maatükki. Kuid Riias endas ja äärelinnas pole neid eriti palju – ainult 391 maatükki. 1200-ruutmeetrise krundi linna äärelinnas saab osta isegi 20 000 euro eest. Kuid keskusele lähemal kasvab summa kümme korda. Näiteks müüakse 800-ruutmeetrist maad eramu ehitamiseks Kisezersi järve ääres 23 000 euro eest. Kuid Riia kesklinnas müüakse sama suurt krunti 350 000 euro eest.

Leedus on suur valik erinevate hindadega krunte

Vilniuses on erinevate kinnisvarabüroode andmetel ruutmeetri maksimaalne hind 823 eurot. Miinimumhind algab 10 eurost, kuid keskmine hind ei ole nii stabiilne ja kõigub 30 ja 35 eurot vahel ruutmeetri kohta.

Veebisaidi aruodas.lt andmetel on Leedus müügis üle 9000 maatüki. Vilniuses endas ja äärelinnas – 815 pakkumist. Hinnaklassid on erinevad, sõltuvalt asukohast linnas. Näiteks peaaegu müüakse südalinnas 10 000-ruutmeetrist krunti hinnaga 325 000 eurot. Keskusest 20-minutilise autosõidu kaugusel saate maad osta kohati odavamalt. Näiteks Vilniusest läänes asuva järve lähedal müüakse 800-ruutmeetrist krunti vaid 43 000 euro eest.

Kiievis on maa kallis ja sellest ei piisa

Saidi DOM.RIA.com (veebipõhine kinnisvaraturg RIA.com Marketplaces’ilt) andmetel on Ukrainas üle 15 000 maatüki müügis. Kuid Kiievis ja lähimates äärelinnades on neid müügil ainult 290.

Ruutmeeter maad pealinnas maksab keskmiselt 20 eurot. Kuid on pakkumisi, kus ruutmeetri maksumus tuleb kuni 2500 eurot. Näiteks Pecherski rajoonis müüakse 22 000-ruutmeetrist maad 3,4 miljoni euro eest. Ja Nivkil 600-ruutmeetrist 1,6 miljoni euro (2200 eurot ruutmeeter) eest.