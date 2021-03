TEEME SELGEKS ⟩ Palavus vähendab töövõimet: vaata, millised on soovituslikud temperatuurid majapidamise erinevates tubades

Wargocki ja Wyon viisid oma katsed läbi 25 ja 20 plusskraadiga ruumides. Nad leidsid, et madalama temperatuuri korral oli testitute töövõime keskmiselt kuni kümme protsenti parem. Samas täheldasid teadlased, et lapsi ja noori mõjutab ümbritsev keskkond rohkem kui täiskasvanuid.

Teadmine, et parimate õppimistingimuste tagamiseks tuleb ruumitemperatuur hoida madalamal tasemel, on tarvilik nii koolis kui ka kodus. «Kõrgema temperatuuriga klassiruumid, mis on tõenäolisemad soojemal aastaajal, muudavad õpetamise protsessi vähem efektiivseks. Seda sellepärast, et oma energiat tuleb ruumis viibijail kulutada ka palavusest tingitud uimasuse ja ebamugavustunde tõrjumiseks, selle asemel, et töötada rohkem, lahendada keerulisemaid ülesandeid ja õppida midagi juurde,» kirjutasid Wargocki ja Wyon.