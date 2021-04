LOOMAKAITSE SELTS ⟩ Loodussõbralikke viise, kuidas soovimatud asukad koduaiast eemal hoida

«Inimesed suhtuvad aeda elama kolinud loomadesse tihti kui vaenlastesse, kes tuleb kiiremas korras hävitada. Mõistmata, et loomad ei tee seda pahatahtlikult vaid on valinud endale eluks mugava koha. Seetõttu võiks neisse suhtuda pigem austusega ja nende aeda kolimist ennetada või püüda neist vabaneda loomasõbralikul viisil. Looma hukkamine võiks olla viimane lahendus, kui on juba kõike muud proovitud. Lisaks tasub meeles hoida, et rästikud ja nastikud on looduskaitse all, neid tappa ei tohi,» kommenteeris ELSi otsese abistamise juht Kaisa Kamm.